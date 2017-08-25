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25 Август 2017 г.

10:16 Правительство разрешило 19 вузам самостоятельно присуждать ученые степени

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о перечне научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Федеральным законом № 148-ФЗ О внесении изменений в статью 4 Федерального....

rosbalt 10:07:00 CEST

Самостоятельно присуждать ученые степени смогут 19 вузов

ng 10:21:00 CEST

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