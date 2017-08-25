Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о перечне научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Федеральным законом № 148-ФЗ О внесении изменений в статью 4 Федерального.... rosbalt 10:07:00 CEST