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25 Август 2017 г.
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10:16 Правительство разрешило 19 вузам самостоятельно присуждать ученые степени
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о перечне научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Федеральным законом № 148-ФЗ О внесении изменений в статью 4 Федерального....
rosbalt 10:07:00 CEST
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