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25 Август 2017 г.
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Только ухудшают положение народа: посол Чехии в РФ раскритиковал санкции
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Посол отметил, что сейчас занимается подготовкой визита президента Чехии Милоша Земана в Россию, и выразил надежду на то, что эта поездка поможет некоторому улучшению взаимопонимания. Владимир Ремек , посол Чехии в РФ: Я придерживаюсь мнения, что сами санкции — это, в принципе, не конструктивно.
ntv 13:57:00 CEST
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