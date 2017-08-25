Посол отметил, что сейчас занимается подготовкой визита президента Чехии Милоша Земана в Россию, и выразил надежду на то, что эта поездка поможет некоторому улучшению взаимопонимания. Владимир Ремек , посол Чехии в РФ: Я придерживаюсь мнения, что сами санкции — это, в принципе, не конструктивно. ntv 13:57:00 CEST