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25 Август 2017 г.

Только ухудшают положение народа: посол Чехии в РФ раскритиковал санкции

Посол отметил, что сейчас занимается подготовкой визита президента Чехии Милоша Земана в Россию, и выразил надежду на то, что эта поездка поможет некоторому улучшению взаимопонимания. Владимир Ремек , посол Чехии в РФ: Я придерживаюсь мнения, что сами санкции — это, в принципе, не конструктивно.

ntv 13:57:00 CEST

Посол Чехии: Праге не нужны американские военные базы

gazeta-ru 13:39:00 CEST

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