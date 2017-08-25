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25 Август 2017 г.
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"Лужники" откроются после реконструкции 10 ноября матчем Россия - Аргентина
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. время публикации: 25 августа 2017 г., 11:38 | последнее обновление: 25 августа 2017 г., 11:38. Сборная России по футболу 10 ноября в Москве проведет товарищеский матч с командой Аргентины. Эта встреча откроет реконструированную к чемпионату мира 2018 года столичную арену "Лужники", сообщает официальный сайт (ФИФА).
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