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25 Август 2017 г.

"Лужники" откроются после реконструкции 10 ноября матчем Россия - Аргентина

. время публикации: 25 августа 2017 г., 11:38 | последнее обновление: 25 августа 2017 г., 11:38. Сборная России по футболу 10 ноября в Москве проведет товарищеский матч с командой Аргентины. Эта встреча откроет реконструированную к чемпионату мира 2018 года столичную арену "Лужники", сообщает официальный сайт (ФИФА).

newsru 10:44:00 CEST

Футболисты России и Аргентины откроют "Лужники"

vesti 10:45:00 CEST

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