. время публикации: 25 августа 2017 г., 11:38 | последнее обновление: 25 августа 2017 г., 11:38. Сборная России по футболу 10 ноября в Москве проведет товарищеский матч с командой Аргентины. Эта встреча откроет реконструированную к чемпионату мира 2018 года столичную арену "Лужники", сообщает официальный сайт (ФИФА). newsru 10:44:00 CEST