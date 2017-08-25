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25 Август 2017 г.

В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на солдат

В центре Брюсселя на бульваре Эмиля Жакман вооруженный ножом мужчина напал на двоих солдат. Один из них в результате получил легкие ранения. Нападавшего удалось обезвредить. Примерно в 20:20 по местному времени (21:20 мск) злоумышленник был нейтрализован. По данным бельгийского телеканала RTBF , нападавшим был сомалиец около 30 лет.

newsru 22:39:00 CEST

В Брюсселе мужчина с ножом напал на военный патруль

ntv 22:01:00 CEST

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