|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
25 Август 2017 г.
|
|
В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на солдат
|
В центре Брюсселя на бульваре Эмиля Жакман вооруженный ножом мужчина напал на двоих солдат. Один из них в результате получил легкие ранения. Нападавшего удалось обезвредить. Примерно в 20:20 по местному времени (21:20 мск) злоумышленник был нейтрализован. По данным бельгийского телеканала RTBF , нападавшим был сомалиец около 30 лет.
newsru 22:39:00 CEST
|
|
|
|