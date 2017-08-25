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25 Август 2017 г.

Выселение мигрантов в Риме закончилось стычками с полицией

Около 100 иммигрантов из Эритреи закидывали римских полицейских бутылками, камнями и газовыми баллонами. В Риме в четверг, 24 августа, произошли столкновения мигрантов с полицией. Около 100 выходцев из Эритреи закидывали полицейских бутылками, камнями и газовыми баллонами, когда те пытались выселить....

korrespondent 11:44:00 CEST

В Риме нелегальные мигранты забросали полицию камнями и бутылками

zavtra 12:30:00 CEST

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