Около 100 иммигрантов из Эритреи закидывали римских полицейских бутылками, камнями и газовыми баллонами. В Риме в четверг, 24 августа, произошли столкновения мигрантов с полицией. Около 100 выходцев из Эритреи закидывали полицейских бутылками, камнями и газовыми баллонами, когда те пытались выселить.... korrespondent 11:44:00 CEST