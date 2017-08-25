|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
25 Август 2017 г.
|
|
Выселение мигрантов в Риме закончилось стычками с полицией
|
Около 100 иммигрантов из Эритреи закидывали римских полицейских бутылками, камнями и газовыми баллонами. В Риме в четверг, 24 августа, произошли столкновения мигрантов с полицией. Около 100 выходцев из Эритреи закидывали полицейских бутылками, камнями и газовыми баллонами, когда те пытались выселить....
korrespondent 11:44:00 CEST
|
|
|