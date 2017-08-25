Main Menu

News language and date

Analysis over time

25 Август 2017 г.

Звезда «Адмирала» и «Грозовых ворот» воюет на стороне украинцев

Российский актер Анатолий Пашинин обнаружен в рядах украинской армии, осаждающей Донбасс. Некоторое время назад Пашинин перебрался в Киев и лил грязь на российскую власть. Параллельно он возил гуманитарную помощь на передовую и братался с фашиствующими молодчиками на разных акциях, фотографируясь с ними со стаканами в руках.

km 20:03:00 CEST

Актер из фильмов "Адмирал" и "Мы из будущего" вступил в украинскую армию

ntv 13:57:00 CEST

Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе

lenta 11:45:00 CEST

20:39 Прилепин посоветовал актеру Пашинину не встречаться с ним в бою corner

fedpress 19:48:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Ukraine (4)

Help about this topicPlaces

Kyiv(UA)

Donetsk(UA)

Help about this topicRelated People

Анатолий Пашинин (9)

Андрей Цаплиенко (4)

Ростислава Огнивцева (1)

а Донбассе (1)

Захар Прилепин (1)

Михаила Щепкина (1)

Help about this topicOther Names

Facebook (2)

Help about this topicAlerts

HumanitarianAid

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.