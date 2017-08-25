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25 Август 2017 г.
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Звезда «Адмирала» и «Грозовых ворот» воюет на стороне украинцев
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Российский актер Анатолий Пашинин обнаружен в рядах украинской армии, осаждающей Донбасс. Некоторое время назад Пашинин перебрался в Киев и лил грязь на российскую власть. Параллельно он возил гуманитарную помощь на передовую и братался с фашиствующими молодчиками на разных акциях, фотографируясь с ними со стаканами в руках.
km 20:03:00 CEST
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