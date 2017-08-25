Российский актер Анатолий Пашинин обнаружен в рядах украинской армии, осаждающей Донбасс. Некоторое время назад Пашинин перебрался в Киев и лил грязь на российскую власть. Параллельно он возил гуманитарную помощь на передовую и братался с фашиствующими молодчиками на разных акциях, фотографируясь с ними со стаканами в руках. km 20:03:00 CEST