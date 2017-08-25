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25 Август 2017 г.
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В Приамурье отменили режим ЧС, введенный после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС
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ТАСС, 25 августа. Власти Амурской области в пятницу отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне в Бурейском районе из-за аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. "Завершилось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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