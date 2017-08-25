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25 Август 2017 г.

В Приамурье отменили режим ЧС, введенный после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

ТАСС, 25 августа. Власти Амурской области в пятницу отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне в Бурейском районе из-за аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. "Завершилось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

itartass_ru 8:01:00 CEST

Названа предварительная причина аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

rg 8:05:00 CEST

В Приамурье временно объявляли ЧС из-за аварии на новой ГЭС

newsru 7:32:00 CEST

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