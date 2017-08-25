ТАСС, 25 августа. Власти Амурской области в пятницу отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне в Бурейском районе из-за аварии на Нижне-Бурейской ГЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. "Завершилось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. itartass_ru 8:01:00 CEST