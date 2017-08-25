Main Menu

News language and date

Analysis over time

25 Август 2017 г.

Для ударившего сотрудника НТВ мужчины попросили полгода исправительных работ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура просит назначить наказание в виде полугода исправительных работ для 32-летнего жителя Москвы Александра Орлова, ударившего во время прямого включения сотрудника телеканала НТВ. "Прошу признать Орлова виновным и назначить наказание в виде исправительных....

interfax-ru 12:25:00 CEST

Вынесен приговор мужчине, двинувшему в челюсть репортеру НТВ на День ВДВ

naviny 16:40:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Александра Орлова (2)

Никиту Развожаева (1)

Никита Развозжаев (1)

Никита Юрьевич (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.