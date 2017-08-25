Для ударившего сотрудника НТВ мужчины попросили полгода исправительных работ Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура просит назначить наказание в виде полугода исправительных работ для 32-летнего жителя Москвы Александра Орлова, ударившего во время прямого включения сотрудника телеканала НТВ. "Прошу признать Орлова виновным и назначить наказание в виде исправительных.... interfax-ru 12:25:00 CEST Вынесен приговор мужчине, двинувшему в челюсть репортеру НТВ на День ВДВ naviny 16:40:00 CEST

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