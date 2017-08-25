Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В московском НИИ имени Склифосовского в среду умер волонтер Иван Скрипниченко, которому за несколько дней до этого сломали нос на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, где активисты охраняют мемориал. Об этом в твиттере сообщил правозащитник и один из дежурных мемориала Андрей Маргулев. interfax-ru 8:25:00 CEST