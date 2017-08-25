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25 Август 2017 г.
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В Москве умер избитый на месте убийства Немцова волонтер
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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В московском НИИ имени Склифосовского в среду умер волонтер Иван Скрипниченко, которому за несколько дней до этого сломали нос на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, где активисты охраняют мемориал. Об этом в твиттере сообщил правозащитник и один из дежурных мемориала Андрей Маргулев.
interfax-ru 8:25:00 CEST
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