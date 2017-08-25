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25 Август 2017 г.

В Москве умер избитый на месте убийства Немцова волонтер

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В московском НИИ имени Склифосовского в среду умер волонтер Иван Скрипниченко, которому за несколько дней до этого сломали нос на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, где активисты охраняют мемориал. Об этом в твиттере сообщил правозащитник и один из дежурных мемориала Андрей Маргулев.

interfax-ru 8:25:00 CEST

СКР назвал болезнь сердца предварительной причиной смерти избитого у мемориала Немцова волонтера

kommersant 14:23:00 CEST

За смерть дежурного на месте убийства Немцова взялся Следком

fontanka 14:51:00 CEST

Избитый у мемориала Немцову активист умер в больнице

polit 9:51:00 CEST

Полиция выясняет причину смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

ntv 10:26:00 CEST

По факту гибели избитого у мемориала Немцова волонтера начата проверка

kp 13:17:00 CEST

В смерти волонтера после избиения у мемориала Немцову криминала не нашли

vesti 14:34:00 CEST

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