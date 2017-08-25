Всего в автобусе ехали 20 человек, ведутся поисковые работы Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службах скорой помощи региона. "Автобус возвращался с рабочими предприятия "Таманьнефтегаз" с вахты. По неустановленной причине, по предварительным данным, он упал в Керченский пролив", - сказал источник. interfax-ru 8:25:00 CEST Автобус с рабочими опрокинулся в море на Кубани: шесть погибших ntv 8:24:00 CEST

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