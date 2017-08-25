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25 Август 2017 г.
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Байбек рассказал о цели внедрения пешеходных зон в Алматы
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы на форуме учителей прокомментировал увеличение числа пешеходных зон в Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ. Пешеходное пространство - возможность для горожан оторваться от диванов и гаджетов, предлагает новый комфортный здоровый образ жизни, развитие семейных ценностей, ощутима польза для экологии.
inform 10:02:00 CEST
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