АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы на форуме учителей прокомментировал увеличение числа пешеходных зон в Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ. Пешеходное пространство - возможность для горожан оторваться от диванов и гаджетов, предлагает новый комфортный здоровый образ жизни, развитие семейных ценностей, ощутима польза для экологии. inform 10:02:00 CEST