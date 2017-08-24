Генпрокуратура России получила запрос от Ташкента об аресте недвижимости по делу Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского надзорного ведомства. «В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры.... lenta 11:59:00 CEST