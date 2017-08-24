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24 Август 2017 г.

12:56 Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Каримовой

Генпрокуратура России получила запрос от Ташкента об аресте недвижимости по делу Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского надзорного ведомства. «В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры....

lenta 11:59:00 CEST

ГП РФ рассмотрит запрос Узбекистана об аресте недвижимости Каримовой

rg 11:47:00 CEST

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