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24 Август 2017 г.
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12:56 Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Каримовой
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Генпрокуратура России получила запрос от Ташкента об аресте недвижимости по делу Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского надзорного ведомства. «В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры....
lenta 11:59:00 CEST
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