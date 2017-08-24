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24 Август 2017 г.
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На Камчатке впервые вынесен приговор за попытку узнать гостайну
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На Камчатке впервые в истории края вынесли приговор за незаконное получение сведений, представляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. Решением краевого суда житель Петропавловска-Камчатского приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
izvestia-ru 2:19:00 CEST
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