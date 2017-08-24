На Камчатке впервые в истории края вынесли приговор за незаконное получение сведений, представляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. Решением краевого суда житель Петропавловска-Камчатского приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. izvestia-ru 2:19:00 CEST