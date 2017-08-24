Main Menu

News language and date

Analysis over time

24 Август 2017 г.

На Камчатке впервые вынесен приговор за попытку узнать гостайну

На Камчатке впервые в истории края вынесли приговор за незаконное получение сведений, представляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. Решением краевого суда житель Петропавловска-Камчатского приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

izvestia-ru 2:19:00 CEST

04:31 Житель Камчатки получил два года условно за попытку купить гостайну

rosbalt 4:48:00 CEST

Житель Камчатки получил условный срок за попытку выведать гостайну у пограничников

interfax-ru 5:30:00 CEST

На Камчатке мужчину осудили за попытку узнать гостайну

gazeta-ru 3:23:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.