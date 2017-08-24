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24 Август 2017 г.
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Источник ИФ сообщил о долгах туроператора Ted Travel в Турции в $1 млн
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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Долг приостановившего деятельность туроператора Ted Travel перед компанией в Турции составляет не менее миллиона долларов, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в туротрасли. "Принимающей компании Jazz Travel в Турции туроператор Ted Travel должен не менее миллиона долларов", - сообщил собеседник портала.
interfax-ru 20:17:00 CEST
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