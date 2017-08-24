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24 Август 2017 г.

Источник ИФ сообщил о долгах туроператора Ted Travel в Турции в $1 млн

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Долг приостановившего деятельность туроператора Ted Travel перед компанией в Турции составляет не менее миллиона долларов, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в туротрасли. "Принимающей компании Jazz Travel в Турции туроператор Ted Travel должен не менее миллиона долларов", - сообщил собеседник портала.

interfax-ru 20:17:00 CEST

22:46 Ростуризм сообщает о приостановке деятельности туроператора «Ted Travel» corner

fedpress 21:55:00 CEST

Возвращение из Турции в РФ 750 туристов Ted Travel оказалось под вопросом

interfax-ru 19:17:00 CEST

24.08.2017 22:01 : С серьезными проблемами могут столкнуться клиенты турфирмы Ted Travel, которая прекратила свою работу

echomsk 21:02:00 CEST

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