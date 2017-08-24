Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Долг приостановившего деятельность туроператора Ted Travel перед компанией в Турции составляет не менее миллиона долларов, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в туротрасли. "Принимающей компании Jazz Travel в Турции туроператор Ted Travel должен не менее миллиона долларов", - сообщил собеседник портала. interfax-ru 20:17:00 CEST