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24 Август 2017 г.
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Более 700 жителей Волгоградской области эвакуированы из-за пожаров
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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области из-за природных пожаров, угрожавших жилым домам, в пункты временного размещения эвакуированы 735 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. "Помощь людям в пунктах временного размещения оказывают психологи", - говорится в сообщении.
interfax-ru 5:30:00 CEST
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