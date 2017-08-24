Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области из-за природных пожаров, угрожавших жилым домам, в пункты временного размещения эвакуированы 735 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. "Помощь людям в пунктах временного размещения оказывают психологи", - говорится в сообщении. interfax-ru 5:30:00 CEST