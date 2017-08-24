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24 Август 2017 г.

Более 700 жителей Волгоградской области эвакуированы из-за пожаров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области из-за природных пожаров, угрожавших жилым домам, в пункты временного размещения эвакуированы 735 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. "Помощь людям в пунктах временного размещения оказывают психологи", - говорится в сообщении.

interfax-ru 5:30:00 CEST

Пожарами уничтожено свыше 150 строений в Волгоградской области

vz 5:05:00 CEST

«Интерфакс»: два человека стали жертвами пожаров в Волгоградской области

vedomosti 12:42:00 CEST

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