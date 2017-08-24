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24 Август 2017 г.

В Петербурге озеленили засохшие деревья с помощью скотча и свежих веток

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Работники коммунальных служб в Петербурге с помощью скотча приклеили зеленые ветки к засохшим деревьям, чтобы победить в конкурсе на лучшее благоустройство сада. Необычные деревья в саду Ткачей в Невском районе Петербурга обнаружили жители близлежащих домов, они....

interfax-ru 11:28:00 CEST

Озеленение по-питерски: чтобы выиграть конкурс, к засохшим рябинам примотали зеленые ветки

vesti 11:26:00 CEST

13:14 Засохшие ветки приклеены на скотч: ОНФ нашел в Санкт-Петербурге фальшиво озелененный сад corner

fedpress 12:59:00 CEST

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