Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Работники коммунальных служб в Петербурге с помощью скотча приклеили зеленые ветки к засохшим деревьям, чтобы победить в конкурсе на лучшее благоустройство сада. Необычные деревья в саду Ткачей в Невском районе Петербурга обнаружили жители близлежащих домов, они.... interfax-ru 11:28:00 CEST