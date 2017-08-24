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24 Август 2017 г.
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В Петербурге озеленили засохшие деревья с помощью скотча и свежих веток
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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Работники коммунальных служб в Петербурге с помощью скотча приклеили зеленые ветки к засохшим деревьям, чтобы победить в конкурсе на лучшее благоустройство сада. Необычные деревья в саду Ткачей в Невском районе Петербурга обнаружили жители близлежащих домов, они....
interfax-ru 11:28:00 CEST
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