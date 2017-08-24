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24 Август 2017 г.

Генпрокуратура РФ пояснила свои действия в отношении Браудера

Генеральная прокуратура России настаивает на повторном объявлении в международный розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как напомнили в Генпрокуратуре, в июне МВД России направило запрос о повторном объявлении Браудера в....

fontanka 21:46:00 CEST

Россия вновь направила запрос в Интерпол на арест Браудера

lenta 19:35:00 CEST

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