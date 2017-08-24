Генеральная прокуратура России настаивает на повторном объявлении в международный розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как напомнили в Генпрокуратуре, в июне МВД России направило запрос о повторном объявлении Браудера в.... fontanka 21:46:00 CEST