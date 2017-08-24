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24 Август 2017 г.
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Генпрокуратура РФ пояснила свои действия в отношении Браудера
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Генеральная прокуратура России настаивает на повторном объявлении в международный розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как напомнили в Генпрокуратуре, в июне МВД России направило запрос о повторном объявлении Браудера в....
fontanka 21:46:00 CEST
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