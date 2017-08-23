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23 Август 2017 г.

Спасатели рассказали о погибшем на пожаре в Ростове-на-Дону

В результате пожара, произошедшего в понедельник в Ростове-на-Дону, погиб один человек. Как заявил представитель ГУ МЧС по Ростовской области, один человек погиб в результате крупного пожара, произошедшего в Ростове-на-Дону. При разборе завалов в районе пожара в центре Ростова-на-Дону обнаружено тело мужчины по адресу: Чувашский переулок, дом 67.

vz 5:21:00 CEST

10:57 СМИ: Жилые кварталы в Ростове подожгли одновременно в нескольких местах

rosbalt 10:25:00 CEST

Частную застройку в центре Ростова-на-Дону подожгли в нескольких местах

km 12:25:00 CEST

Глава МЧС попросил бесплатно оформлять справки пострадавшим от пожара ростовчанам

interfax-ru 12:58:00 CEST

Глава МЧС вылетел в Ростов-на-Дону для контроля за организаций помощи пострадавшим от пожара

ng 7:19:00 CEST

Медведев обсудил с Пучковым ликвидацию последствий пожара в Ростове-на-Дону

vz 5:21:00 CEST

СК возбудил дело о халатности после пожара в Ростове

rg 12:36:00 CEST

У границы Беларуси горит Полесский природный заповедник

belaruspartisan 14:07:00 CEST

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