В результате пожара, произошедшего в понедельник в Ростове-на-Дону, погиб один человек. Как заявил представитель ГУ МЧС по Ростовской области, один человек погиб в результате крупного пожара, произошедшего в Ростове-на-Дону. При разборе завалов в районе пожара в центре Ростова-на-Дону обнаружено тело мужчины по адресу: Чувашский переулок, дом 67. vz 5:21:00 CEST