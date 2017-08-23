Президент Украины Петр Порошенко в среду утром, 23 августа, присоединился к церемонии поднятия Государственного флага Украины. Сегодня на Софийской площади в Киеве глава государства поздравил украинцев с праздником. Президент Украины, в частности, заявил, что его основной задачей является борьба за единство различных политических сил. ura-inform 9:33:00 CEST