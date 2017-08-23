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23 Август 2017 г.
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Порошенко принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины
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Президент Украины Петр Порошенко в среду утром, 23 августа, присоединился к церемонии поднятия Государственного флага Украины. Сегодня на Софийской площади в Киеве глава государства поздравил украинцев с праздником. Президент Украины, в частности, заявил, что его основной задачей является борьба за единство различных политических сил.
ura-inform 9:33:00 CEST
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