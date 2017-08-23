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23 Август 2017 г.
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Серебренникова доставили в квартиру для отбывания домашнего ареста
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Режиссера и художественного руководителя театра Гоголь-центр Кирилла Серебренникова в среду, 23 августа, доставили в квартиру на улице Пречистенка в центре Москвы, где он будет отбывать домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РБК. Режиссер отказался отвечать на вопросы ждавших его у дома журналистов из-за запрета на общение с прессой.
rbc 16:36:00 CEST
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