Режиссера и художественного руководителя театра Гоголь-центр Кирилла Серебренникова в среду, 23 августа, доставили в квартиру на улице Пречистенка в центре Москвы, где он будет отбывать домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РБК. Режиссер отказался отвечать на вопросы ждавших его у дома журналистов из-за запрета на общение с прессой. rbc 16:36:00 CEST