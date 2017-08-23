Украинская Генпрокуратура заподозрила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма. По версии следствия, он руководил преступной группой, которая собирала средства для самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма. rbc 12:17:00 CEST