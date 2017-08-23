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23 Август 2017 г.
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В Киеве Жириновского объявили подозреваемым в финансировании терроризма
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Украинская Генпрокуратура заподозрила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма. По версии следствия, он руководил преступной группой, которая собирала средства для самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма.
rbc 12:17:00 CEST
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