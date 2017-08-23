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23 Август 2017 г.
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«Транснефть» подаст кассационную жалобу на решение по спору со Сбербанком
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Компания Транснефть подаст кассационную жалобу на решение апелляционного суда по спору со Сбербанком на 66 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин. По получении решения суда в полном объеме компания подаст жалобу в кассационную инстанцию, сказал представитель Транснефти.
rbc 15:28:00 CEST
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