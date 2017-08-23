Компания Транснефть подаст кассационную жалобу на решение апелляционного суда по спору со Сбербанком на 66 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин. По получении решения суда в полном объеме компания подаст жалобу в кассационную инстанцию, сказал представитель Транснефти. rbc 15:28:00 CEST