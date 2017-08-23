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23 Август 2017 г.

«Транснефть» подаст кассационную жалобу на решение по спору со Сбербанком

Компания Транснефть подаст кассационную жалобу на решение апелляционного суда по спору со Сбербанком на 66 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин. По получении решения суда в полном объеме компания подаст жалобу в кассационную инстанцию, сказал представитель Транснефти.

rbc 15:28:00 CEST

Во втором туре судебного спора победу одержал Сбербанк

kommersant 21:54:00 CEST

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