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23 Август 2017 г.

Масштабный сбой в работе Facebook: как решить проблему

23 августа 2017, 14:45 10.1т В социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, из-за чего страницы ресурса перестали загружаться. Также На проблемы с загрузкой сайта начали массово жаловаться пользователи по всему миру в среду, 23 августа. В частности, они отмечают, что соцсеть не работает с браузера Google Chrome.

obozrevatel 17:44:00 CEST

Facebook "обрушился" во всем мире

rg 17:58:00 CEST

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