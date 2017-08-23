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23 Август 2017 г.
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Масштабный сбой в работе Facebook: как решить проблему
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23 августа 2017, 14:45 10.1т В социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, из-за чего страницы ресурса перестали загружаться. Также На проблемы с загрузкой сайта начали массово жаловаться пользователи по всему миру в среду, 23 августа. В частности, они отмечают, что соцсеть не работает с браузера Google Chrome.
obozrevatel 17:44:00 CEST
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