23 августа 2017, 14:45 10.1т В социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, из-за чего страницы ресурса перестали загружаться. Также На проблемы с загрузкой сайта начали массово жаловаться пользователи по всему миру в среду, 23 августа. В частности, они отмечают, что соцсеть не работает с браузера Google Chrome. obozrevatel 17:44:00 CEST