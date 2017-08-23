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23 Август 2017 г.

Белорусский борец Радик Кулиев стал серебряным призером ЧМ в Париже

На стадии 1/8 финала он был сильнее соперника из Болгарии Даниэля Тихомирова Александрова. В четвертьфинале Радик Кулиев одолел в упорной борьбе представителя Казахстана Ашхата Дилмухамедова. В поединке за право выступить в финале чемпионата мира он встретился с Элвином Мурсалиевым из Азербайджана и также взял верх над оппонентом.

nv-online 15:35:00 CEST

Белорусский борец греко-римского стиля завоевал серебро на ЧМ в Париже

charter97 11:31:00 CEST

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