|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Август 2017 г.
|
|
Белорусский борец Радик Кулиев стал серебряным призером ЧМ в Париже
|
На стадии 1/8 финала он был сильнее соперника из Болгарии Даниэля Тихомирова Александрова. В четвертьфинале Радик Кулиев одолел в упорной борьбе представителя Казахстана Ашхата Дилмухамедова. В поединке за право выступить в финале чемпионата мира он встретился с Элвином Мурсалиевым из Азербайджана и также взял верх над оппонентом.
nv-online 15:35:00 CEST
|
|
|
|