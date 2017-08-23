Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что выходит из попечительского совета Фонда кино поскольку его руководство ведет себя безответственно. Режиссер недоволен работой Натальи Тимаковой, вошедшей в состав попечительского совета организации несколько месяцев назад. Новый состав совета это Византия. fontanka 16:24:00 CEST