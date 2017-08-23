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23 Август 2017 г.

Режиссер Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино

Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что выходит из попечительского совета Фонда кино поскольку его руководство ведет себя безответственно. Режиссер недоволен работой Натальи Тимаковой, вошедшей в состав попечительского совета организации несколько месяцев назад. Новый состав совета это Византия.

fontanka 16:24:00 CEST

Вкусовщины нет: Мединский дал оценку решению Михалкова покинуть попечительский совет Фонда кино

tatar-inform 19:57:00 CEST

Тимакова прокомментировала слова Михалкова о работе Фонда кино

rg 21:45:00 CEST

21:24 Толстой назвал решение Михалкова покинуть Фонд кино ничем не мотивированным corner

fedpress 20:28:00 CEST

Тимакова: Михалков не ходил на заседания попечительского совета Фонда кино

gazeta-ru 19:51:00 CEST

Советник Путина прокомментировал слова Михалкова об уходе из Фонда кино

rbc 18:45:00 CEST

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