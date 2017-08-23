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23 Август 2017 г.
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Режиссер Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино
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Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что выходит из попечительского совета Фонда кино поскольку его руководство ведет себя безответственно. Режиссер недоволен работой Натальи Тимаковой, вошедшей в состав попечительского совета организации несколько месяцев назад. Новый состав совета это Византия.
fontanka 16:24:00 CEST
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