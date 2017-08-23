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23 Август 2017 г.
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Суд взыскал с АФК «Система» 136 миллиардов в пользу «Роснефти»
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Судебное заседание по иску Роснефти, Башнефти и Башкирии к АФК Система завершилось в пользу истца. 22 августа башкирский Арбитражный суд взыскал с финансовой корпорации 136,4 млрд рублей. Как сообщают СМИ, иск был удовлетворен частично. Первоначально заявленная сумма превышала 170 миллиардов. Система уже заявила о намерении обжаловать решение.
fontanka 17:25:00 CEST
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