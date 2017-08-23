Судебное заседание по иску Роснефти, Башнефти и Башкирии к АФК Система завершилось в пользу истца. 22 августа башкирский Арбитражный суд взыскал с финансовой корпорации 136,4 млрд рублей. Как сообщают СМИ, иск был удовлетворен частично. Первоначально заявленная сумма превышала 170 миллиардов. Система уже заявила о намерении обжаловать решение. fontanka 17:25:00 CEST