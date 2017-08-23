Main Menu

News language and date

Analysis over time

23 Август 2017 г.

Суд взыскал с АФК «Система» 136 миллиардов в пользу «Роснефти»

Судебное заседание по иску Роснефти, Башнефти и Башкирии к АФК Система завершилось в пользу истца. 22 августа башкирский Арбитражный суд взыскал с финансовой корпорации 136,4 млрд рублей. Как сообщают СМИ, иск был удовлетворен частично. Первоначально заявленная сумма превышала 170 миллиардов. Система уже заявила о намерении обжаловать решение.

fontanka 17:25:00 CEST

Суд частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система"

gazeta-ru 17:18:00 CEST

Суд взыскал с "Системы" 136 млрд рублей по иску "Роснефти"

svobodanews 17:53:00 CEST

"Система" в четвертый раз заявила отвод судье по иску "Роснефти"

interfax-ru 11:57:00 CEST

Суд частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система», взыскав 136 млрд рублей

fedpress 16:57:00 CEST

Суд взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти»

lenta 19:14:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (4)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Ufa(RU)

Help about this topicRelated People

Mikhail Leontiev (1)

Vladimir Yevtushenkov (1)

Ирины Нурисламовой Суд (2)

Елена Демина (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.