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23 Август 2017 г.
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Встреча президентов Армении и России: Стороны констатировали интенсивный диалог
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном отметил интенсивный диалог и сотрудничество двух государств. Об этом сообщает РИА Новости. "У нас интенсивно поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе в сфере экономики, и в сфере....
GolosArmeniiMain 18:18:00 CEST
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