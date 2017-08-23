Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном отметил интенсивный диалог и сотрудничество двух государств. Об этом сообщает РИА Новости. "У нас интенсивно поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе в сфере экономики, и в сфере.... GolosArmeniiMain 18:18:00 CEST