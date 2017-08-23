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23 Август 2017 г.

Встреча президентов Армении и России: Стороны констатировали интенсивный диалог

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном отметил интенсивный диалог и сотрудничество двух государств. Об этом сообщает РИА Новости. "У нас интенсивно поддерживается политический диалог, сотрудничество идет на двусторонней основе в сфере экономики, и в сфере....

GolosArmeniiMain 18:18:00 CEST

Путин на встрече с Саргсяном: Интенсивное сотрудничество России и Армении идет в сферах политики, экономики, безопасности и военного дела В свою очередь С. Саргсян отметил, что последние годы стали интенсивным периодом межгосударственных отношений двух стран.

panorama-am-ru 17:34:00 CEST

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