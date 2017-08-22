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22 Август 2017 г.

В ходе поисков пропавшей с подлодки шведской журналистки нашли женское тело

. Датские полицейские обнаружили тело женщины, предположительно, принадлежащее пропавшей шведской журналистке Ким Валль. Об этом сообщает шведский телеканал SVT Nyheter. В полиции отметили, что труп нашли в проливе Эресунн, разделяющем Швецию и Данию, недалеко от района, где проводились поиски корреспондентки.

lenta 11:32:00 CEST

В Дании при поиске шведской журналистки найден женский труп

trud 12:10:00 CEST

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