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22 Август 2017 г.
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В ходе поисков пропавшей с подлодки шведской журналистки нашли женское тело
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. Датские полицейские обнаружили тело женщины, предположительно, принадлежащее пропавшей шведской журналистке Ким Валль. Об этом сообщает шведский телеканал SVT Nyheter. В полиции отметили, что труп нашли в проливе Эресунн, разделяющем Швецию и Данию, недалеко от района, где проводились поиски корреспондентки.
lenta 11:32:00 CEST
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