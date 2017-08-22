. Датские полицейские обнаружили тело женщины, предположительно, принадлежащее пропавшей шведской журналистке Ким Валль. Об этом сообщает шведский телеканал SVT Nyheter. В полиции отметили, что труп нашли в проливе Эресунн, разделяющем Швецию и Данию, недалеко от района, где проводились поиски корреспондентки. lenta 11:32:00 CEST