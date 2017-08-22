Main Menu

News language and date

Analysis over time

22 Август 2017 г.

Штаб по ликвидации пожара в Боржомском ущелье определил план действий

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Боржомском ущелье выделены три критические зоны, в которых с утра во вторник возобновят работу авиация и спецтехника для тушения огня, сообщил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после заседания в зоне стихийного бедствия чрезвычайного штаба с целью ликвидации пожара.

interfax-ru 5:30:00 CEST

Грузия обратилась к Армении с просьбой о содействии делу тушения пожара в Боржомском ущелье Ранее стало известно, что к тушению пожара в Боржомском ущелье Грузии, в окрестностях села Даба вскоре подключатся вертолеты из Турции и других соседних стран.

panorama-am-ru 14:28:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

HumanitarianAid

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.