Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Боржомском ущелье выделены три критические зоны, в которых с утра во вторник возобновят работу авиация и спецтехника для тушения огня, сообщил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после заседания в зоне стихийного бедствия чрезвычайного штаба с целью ликвидации пожара. interfax-ru 5:30:00 CEST