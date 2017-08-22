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22 Август 2017 г.
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Штаб по ликвидации пожара в Боржомском ущелье определил план действий
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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Боржомском ущелье выделены три критические зоны, в которых с утра во вторник возобновят работу авиация и спецтехника для тушения огня, сообщил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после заседания в зоне стихийного бедствия чрезвычайного штаба с целью ликвидации пожара.
interfax-ru 5:30:00 CEST
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