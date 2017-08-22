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22 Август 2017 г.

Российский генерал: На военных учениях с белорусами применим сирийский опыт

«Учения являются плановыми и проводятся с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе сирийского», — уточнил военачальник. На учениях отрабатываются вопросы по наведению железнодорожных и автодорожных мостов, организации мостовых и понтонных переправ через водные....

belaruspartisan 8:46:00 CEST

Минчане: Русский солдат, иди домой и не возвращайся

charter97 10:22:00 CEST

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