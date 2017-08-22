«Учения являются плановыми и проводятся с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе сирийского», — уточнил военачальник. На учениях отрабатываются вопросы по наведению железнодорожных и автодорожных мостов, организации мостовых и понтонных переправ через водные.... belaruspartisan 8:46:00 CEST