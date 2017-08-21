В Барановичском районе рабочий разбился насмерть при падении с высоты В Барановичском районе погиб рабочий ЖКХ, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Несчастный случай произошел утром 17 августа в агрогородке Русино. 30-летний мужчина ремонтировал дом и выпал примерно на высоте десяти метров из люльки мобильной транспортной платформы, установленной на автомобиле ЗИЛ. telegraf-by 9:23:00 CEST В Барановичском районе рабочий погиб при падении с высоты charter97 10:11:00 CEST

Countries Places Related People Лукаш Пласкоциньский (1) Other Names Alerts