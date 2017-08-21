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21 Август 2017 г.

В Барановичском районе рабочий разбился насмерть при падении с высоты

В Барановичском районе погиб рабочий ЖКХ, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Несчастный случай произошел утром 17 августа в агрогородке Русино. 30-летний мужчина ремонтировал дом и выпал примерно на высоте десяти метров из люльки мобильной транспортной платформы, установленной на автомобиле ЗИЛ.

telegraf-by 9:23:00 CEST

В Барановичском районе рабочий погиб при падении с высоты

charter97 10:11:00 CEST

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