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21 Август 2017 г.
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В Барановичском районе рабочий разбился насмерть при падении с высоты
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В Барановичском районе погиб рабочий ЖКХ, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Несчастный случай произошел утром 17 августа в агрогородке Русино. 30-летний мужчина ремонтировал дом и выпал примерно на высоте десяти метров из люльки мобильной транспортной платформы, установленной на автомобиле ЗИЛ.
telegraf-by 9:23:00 CEST
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