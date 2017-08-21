Министерство финансов России выплатило последний внешний долг СССР. 125,2 млн долларов были перечислены Боснии и Герцеговине. Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались не урегулированными, на сайте министерства. novayagazeta 21:00:00 CEST