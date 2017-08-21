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21 Август 2017 г.
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Россия выплатила последний внешний долг СССР
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Министерство финансов России выплатило последний внешний долг СССР. 125,2 млн долларов были перечислены Боснии и Герцеговине. Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались не урегулированными, на сайте министерства.
novayagazeta 21:00:00 CEST
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