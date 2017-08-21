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21 Август 2017 г.

Россия выплатила последний внешний долг СССР

Министерство финансов России выплатило последний внешний долг СССР. 125,2 млн долларов были перечислены Боснии и Герцеговине. Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались не урегулированными, на сайте министерства.

novayagazeta 21:00:00 CEST

21.08.2017 21:31 : Россия погасила последний внешний долг Советского Союза

echomsk 20:52:00 CEST

Москва погасила последний внешний долг бывшего СССР

interfax-ru 17:54:00 CEST

Россия погасила последний внешний долг бывшего СССР

polit 19:06:00 CEST

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