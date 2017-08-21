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21 Август 2017 г.
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"Известия": маркировка пива может привести к его удорожанию
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"Затраты производителей пивоваренной продукции на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем приведут к росту себестоимости и существенному удорожанию продукции, - следует из письма замминистра, с текстом которого ознакомилось издание.
itartass_ru 4:51:00 CEST
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