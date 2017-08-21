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21 Август 2017 г.
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Следствие отказалось считать терактом наезд на остановки в Марселе
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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, сбивший за рулем небольшого фургона людей на автобусных остановках в Марселе, не имеет отношения к террористам, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на прокуратуру. При этом, он известен правоохранительным органам, так как у него есть судимости.
interfax-ru 12:52:00 CEST
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