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21 Август 2017 г.

Следствие отказалось считать терактом наезд на остановки в Марселе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, сбивший за рулем небольшого фургона людей на автобусных остановках в Марселе, не имеет отношения к террористам, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на прокуратуру. При этом, он известен правоохранительным органам, так как у него есть судимости.

interfax-ru 12:52:00 CEST

Автомобиль врезался в автобусные остановки в Марселе, один человек погиб

vedomosti 12:32:00 CEST

В Марселе в результате наезда на остановку погибла женщина

tatar-inform 13:22:00 CEST

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