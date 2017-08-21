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21 Август 2017 г.
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Глава МВД прокомментировал скандальное видео с полицейским в Темиртау
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Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на портале "Открытый диалог" прокомментировал инцидент в Темиртау с участием полицейского, выталкивавшего посетителя супермаркета, передает Ранее в Сети появилось видео, на котором полицейский в Темиртау требовал перепарковать автомобиль и грубо выталкивал посетителя из супермаркета.
azh 9:42:00 CEST
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