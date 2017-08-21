Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на портале "Открытый диалог" прокомментировал инцидент в Темиртау с участием полицейского, выталкивавшего посетителя супермаркета, передает Ранее в Сети появилось видео, на котором полицейский в Темиртау требовал перепарковать автомобиль и грубо выталкивал посетителя из супермаркета. azh 9:42:00 CEST