Main Menu

News language and date

Analysis over time

20 Август 2017 г.

В Санкт-Петербурге водитель сбил пешеходов: один человек погиб, трое ранены

В Санкт-Петербурге женщина погибла и три человека пострадали после того, как в них врезалась иномарка. О ДТП сообщили представители ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Санкт-Петербурга, передает Как уточняется, водитель....

vesti 1:38:00 CEST

05:56 Иномарка въехала в толпу людей в Санкт-Петербурге. Есть погибшая corner

fedpress 5:26:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Sankt Peterburg(RU)

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

ManMadeDisasters

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.