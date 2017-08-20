В Санкт-Петербурге женщина погибла и три человека пострадали после того, как в них врезалась иномарка. О ДТП сообщили представители ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 19 августа на Промышленной улице Санкт-Петербурга, передает Как уточняется, водитель.... vesti 1:38:00 CEST