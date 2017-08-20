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20 Август 2017 г.
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В Мексике взорвался нефтепровод, есть погибший
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По предварительным данным погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Как сообщает Xinhua, ссылаясь на данные официальных лиц, взрыв прогремел около семь часов утра. При этом в полиции рассказали, что злоумышленники попытались украсть нефть из трубопровода, проложенного из городка Минатитлан в столицу страны - Мехики.
ura-inform 19:25:00 CEST
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