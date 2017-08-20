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20 Август 2017 г.

В Мексике взорвался нефтепровод, есть погибший

По предварительным данным погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Как сообщает Xinhua, ссылаясь на данные официальных лиц, взрыв прогремел около семь часов утра. При этом в полиции рассказали, что злоумышленники попытались украсть нефть из трубопровода, проложенного из городка Минатитлан в столицу страны - Мехики.

ura-inform 19:25:00 CEST

На заводе в Южной Корее произошел мощный взрыв: есть жертвы

obozrevatel 7:34:00 CEST

Взрыв на судостроительном заводе в Южной Корее привел к гибели четырех человек

kommersant 9:42:00 CEST

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