По предварительным данным погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Как сообщает Xinhua, ссылаясь на данные официальных лиц, взрыв прогремел около семь часов утра. При этом в полиции рассказали, что злоумышленники попытались украсть нефть из трубопровода, проложенного из городка Минатитлан в столицу страны - Мехики. ura-inform 19:25:00 CEST