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20 Август 2017 г.

12:57 Британские СМИ опровергли слухи об отречении королевы Елизаветы

Королева Великобритании Елизавета II не планирует отрекаться от престола и передавать власть своему 69-летнему сыну принцу Чарльзу. Об этом сообщили изданию The Sunday Times источники в окружении монарха. Таким образом, газета опровергает опубликованную ранее в другом СМИ информацию о том, что королева уйдет на покой через четыре года.

rosbalt 13:06:00 CEST

13:30 Елизавета II не намерена отказываться от престола в пользу своего сына принца Чарльза corner

fedpress 12:55:00 CEST

13:55 СМИ узнали о намерении Елизаветы II править до конца жизни

lenta 13:16:00 CEST

Королева Елизавета "передумала" отрекаться от престола

mignews 19:50:00 CEST

Times: Елизавета II не будет отрекаться от престола в пользу принца Чарльза

charter97 14:45:00 CEST

Елизавета II не уступит престол принцу Чарльзу

vesti 11:07:00 CEST

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