Королева Великобритании Елизавета II не планирует отрекаться от престола и передавать власть своему 69-летнему сыну принцу Чарльзу. Об этом сообщили изданию The Sunday Times источники в окружении монарха. Таким образом, газета опровергает опубликованную ранее в другом СМИ информацию о том, что королева уйдет на покой через четыре года. rosbalt 13:06:00 CEST