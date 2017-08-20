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20 Август 2017 г.
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12:57 Британские СМИ опровергли слухи об отречении королевы Елизаветы
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Королева Великобритании Елизавета II не планирует отрекаться от престола и передавать власть своему 69-летнему сыну принцу Чарльзу. Об этом сообщили изданию The Sunday Times источники в окружении монарха. Таким образом, газета опровергает опубликованную ранее в другом СМИ информацию о том, что королева уйдет на покой через четыре года.
rosbalt 13:06:00 CEST
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