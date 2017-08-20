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20 Август 2017 г.
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На руднике "Мир" в Якутии проведут серию взрывов
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Текст: Ольга Журман Компания "Алроса" решила провести несколько узконаправленных взрывов для продолжения поисковой операции после аварии на руднике "Мир", сообщает Такое решение было принято утром 20 августа на экстренном совещании в городе Мирном по дальнейшему плану операции, проведение взрывных работ одобрил Ростехнадзор.
rg 9:57:00 CEST
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