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20 Август 2017 г.

На руднике "Мир" в Якутии проведут серию взрывов

Текст: Ольга Журман Компания "Алроса" решила провести несколько узконаправленных взрывов для продолжения поисковой операции после аварии на руднике "Мир", сообщает Такое решение было принято утром 20 августа на экстренном совещании в городе Мирном по дальнейшему плану операции, проведение взрывных работ одобрил Ростехнадзор.

rg 9:57:00 CEST

АЛРОСА решила провести взрывные работы на руднике "Мир"

gazeta-ru 9:24:00 CEST

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