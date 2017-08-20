Текст: Ольга Журман Компания "Алроса" решила провести несколько узконаправленных взрывов для продолжения поисковой операции после аварии на руднике "Мир", сообщает Такое решение было принято утром 20 августа на экстренном совещании в городе Мирном по дальнейшему плану операции, проведение взрывных работ одобрил Ростехнадзор. rg 9:57:00 CEST