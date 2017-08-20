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20 Август 2017 г.
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Чемпиона по пауэрлифтингу убили на глазах охранников
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Бывший чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв, скончавшийся от черепно-мозговой травмы после драки в центре Хабаровска, был бесконфликтным, добрым человеком. Геннадий Ходосевич , президент Федерации пауэрлифтинга России (ФПР): Этого парня я очень хорошо знал, как и его отца, который также был мастером спорта по пауэрлифтингу.
ntv 15:57:00 CEST
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