Main Menu

News language and date

Analysis over time

20 Август 2017 г.

Чемпиона по пауэрлифтингу убили на глазах охранников

Бывший чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв, скончавшийся от черепно-мозговой травмы после драки в центре Хабаровска, был бесконфликтным, добрым человеком. Геннадий Ходосевич , президент Федерации пауэрлифтинга России (ФПР): Этого парня я очень хорошо знал, как и его отца, который также был мастером спорта по пауэрлифтингу.

ntv 15:57:00 CEST

В ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

inform 9:12:00 CEST

Появилось видео убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу

day 13:45:00 CEST

Смертельная драка с чемпионом мира по пауэрлифтингу: подробности

vesti 12:40:00 CEST

В России насмерть забили чемпиона мира по пауэрлифтингу

day 8:58:00 CEST

В Хабаровске в драке погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

polit 11:44:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (4)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Habarovsk(RU)

Help about this topicRelated People

Андрей Драчев (8)

Андрея Драчева (1)

Геннадий Ходосевич (1)

Юрий Власко (1)

Артем Баснин (1)

Илья Гудков (1)

Святослав Пелипенко (1)

Help about this topicOther Names

Facebook (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.