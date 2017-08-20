Бывший чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв, скончавшийся от черепно-мозговой травмы после драки в центре Хабаровска, был бесконфликтным, добрым человеком. Геннадий Ходосевич , президент Федерации пауэрлифтинга России (ФПР): Этого парня я очень хорошо знал, как и его отца, который также был мастером спорта по пауэрлифтингу. ntv 15:57:00 CEST