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20 Август 2017 г.
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15:05 Турнир студенческой лиги ММА в Грозном отменен из-за гибели двух бойцов
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Турнир студенческой лиги смешанных единоборство (MMA) в Грозном отменили из-за гибели в ДТП двух бойцов. Об этом сообщил президент лиги Гиви Папаскуа, его слова приводит «Р-Спорт». «К сожалению, турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за того, что два бойца вчера погибли в ДТП в Чечне.
lenta 14:47:00 CEST
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