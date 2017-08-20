Турнир студенческой лиги смешанных единоборство (MMA) в Грозном отменили из-за гибели в ДТП двух бойцов. Об этом сообщил президент лиги Гиви Папаскуа, его слова приводит «Р-Спорт». «К сожалению, турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за того, что два бойца вчера погибли в ДТП в Чечне. lenta 14:47:00 CEST