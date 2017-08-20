Main Menu

News language and date

Analysis over time

20 Август 2017 г.

15:05 Турнир студенческой лиги ММА в Грозном отменен из-за гибели двух бойцов

Турнир студенческой лиги смешанных единоборство (MMA) в Грозном отменили из-за гибели в ДТП двух бойцов. Об этом сообщил президент лиги Гиви Папаскуа, его слова приводит «Р-Спорт». «К сожалению, турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за того, что два бойца вчера погибли в ДТП в Чечне.

lenta 14:47:00 CEST

В Чечне отменили соревнования по ММА из-за гибели двух бойцов

yuga 14:57:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

ManMadeDisasters

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.