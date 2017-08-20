Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что смена губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не предполагается. Отвечая на вопрос, не предполагается отставка господина Тулеева в связи с тяжелым состоянием здоровья, он отрицательно покачал головой, передает ТАСС. «Все нормально. kommersant 13:14:00 CEST