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20 Август 2017 г.
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Сергей Кириенко: отставка Амана Тулеева не предполагается
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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что смена губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не предполагается. Отвечая на вопрос, не предполагается отставка господина Тулеева в связи с тяжелым состоянием здоровья, он отрицательно покачал головой, передает ТАСС. «Все нормально.
kommersant 13:14:00 CEST
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