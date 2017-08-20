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20 Август 2017 г.

Сергей Кириенко: отставка Амана Тулеева не предполагается

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что смена губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не предполагается. Отвечая на вопрос, не предполагается отставка господина Тулеева в связи с тяжелым состоянием здоровья, он отрицательно покачал головой, передает ТАСС. «Все нормально.

kommersant 13:14:00 CEST

В АП заявили об отсутствии планов по смене Тулеева

polit 14:01:00 CEST

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