НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Два человека погибли 19 августа в результате падения небольшого самолета возле города Мадрас в штате Орегон. Об этом сообщила на своем сайте газета Oregonian. По ее данным, воздушное судно, модель которого не указывается, разбилось неподалеку от муниципального аэропорта. itartass_ru 6:36:00 CEST