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20 Август 2017 г.

СМИ: в штате Орегон упал небольшой самолет, пилот и пассажир погибли

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Два человека погибли 19 августа в результате падения небольшого самолета возле города Мадрас в штате Орегон. Об этом сообщила на своем сайте газета Oregonian. По ее данным, воздушное судно, модель которого не указывается, разбилось неподалеку от муниципального аэропорта.

itartass_ru 6:36:00 CEST

Два человека погибли при крушении самолета в штате Орегон

rg 3:15:00 CEST

12:11 В Орегоне упал самолет. Два человека погибли corner

fedpress 11:25:00 CEST

В штате Орегон упал небольшой самолет, пилот и пассажир погибли

kp 10:41:00 CEST

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