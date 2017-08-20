|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
20 Август 2017 г.
|
|
СМИ: в штате Орегон упал небольшой самолет, пилот и пассажир погибли
|
НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Два человека погибли 19 августа в результате падения небольшого самолета возле города Мадрас в штате Орегон. Об этом сообщила на своем сайте газета Oregonian. По ее данным, воздушное судно, модель которого не указывается, разбилось неподалеку от муниципального аэропорта.
itartass_ru 6:36:00 CEST
|
|
|