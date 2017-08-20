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20 Август 2017 г.

В Австралии разработали стратегию защиты мест скопления людей от терроризма

СИДНЕЙ, 20 августа. /ТАСС/. Защитой общества от террористических угроз должны заниматься не только силовые структуры, но и муниципальные власти, и бизнесмены. Об этом заявил премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл на воскресной презентации национальной "Стратегии защиты мест массового скопления людей от терроризма".

itartass_ru 9:08:00 CEST

1178 Австралия разработала план защиты от автомобильных терактов

rosbalt 12:06:00 CEST

Премьер Австралии представил план по защите от террористов на машинах

charter97 13:13:00 CEST

Премьер Австралии представил план защиты от террористических атак

vedomosti 10:14:00 CEST

В Австралии разработали план защиты от террористов на машинах

ntv 9:49:00 CEST

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