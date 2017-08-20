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20 Август 2017 г.

В Одессе после убийства сотрудницы СИЗО выявили нарушение прав заключенных

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Проверка, проведенная в Одесском следственном изоляторе после того, как один из осужденных убил сотрудницу СИЗО, выявила нарушения соблюдения там прав заключенных. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, проверку провели 19 августа сотрудники....

interfax-ru 11:50:00 CEST

Расчленение инспектора в Одесском СИЗО: скандал с пытками заключенных получил продолжение

obozrevatel 6:18:00 CEST

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