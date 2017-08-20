Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Проверка, проведенная в Одесском следственном изоляторе после того, как один из осужденных убил сотрудницу СИЗО, выявила нарушения соблюдения там прав заключенных. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, проверку провели 19 августа сотрудники.... interfax-ru 11:50:00 CEST