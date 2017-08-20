Имама каталонской мечети заподозрили в организации теракта в Барселоне на улице Рамбла 17 августа, в котором погибли 14 человек и более 100 получили ранения. 40-летний мужчина по имени Абдельбаки Эс Сати предположительно был найден погибшим на складе в Альканаре, где за несколько часов до теракта взорвались баллоны с газом. fontanka 13:00:00 CEST