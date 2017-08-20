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20 Август 2017 г.
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Четыре человека погибли в Дамаске при обстреле международной выставки
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Боевики обстреляли международную промышленную выставку в Дамаске. Об этом сообщил источник в силах безопасности, передает РИА Новости в воскресенье, 20 августа. По информации ТАСС, минометный снаряд упал у главного входа на территорию экспозиции. В результате случившегося погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.
fontanka 14:30:00 CEST
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