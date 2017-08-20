Его участники будут обливать друг друга разноцветной смываемой краской. Фестиваль продолжит летний сезон красок, начнется праздник в 3 часа дня на стадионе «Труд». Перед участниками выступят музыкальные группы, проведут различные конкурсы. Подготовили танцевальную площадку и флешмоб объятий, когда.... echomsk 6:13:00 CEST