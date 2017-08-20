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20 Август 2017 г.
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20.08.2017 06:07 : В Краснодаре сегодня пройдет Фестиваль красок
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Его участники будут обливать друг друга разноцветной смываемой краской. Фестиваль продолжит летний сезон красок, начнется праздник в 3 часа дня на стадионе «Труд». Перед участниками выступят музыкальные группы, проведут различные конкурсы. Подготовили танцевальную площадку и флешмоб объятий, когда....
echomsk 6:13:00 CEST
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