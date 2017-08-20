Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие власти нейтрализовали пятерых боевиков террористической группировки "Исламское государство" при попытке незаконного пересечения границы, сообщает газета Hurriyet. "Сегодня утром пять членов "ИГ" были нейтрализованы при попытке незаконного пересечения границы. day 12:45:00 CEST