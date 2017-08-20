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20 Август 2017 г.

Спецслужбы Турции нейтрализовали боевиков "ИГ" при пересечении границы

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие власти нейтрализовали пятерых боевиков террористической группировки "Исламское государство" при попытке незаконного пересечения границы, сообщает газета Hurriyet. "Сегодня утром пять членов "ИГ" были нейтрализованы при попытке незаконного пересечения границы.

day 12:45:00 CEST

Спецслужбы Турции нейтрализовали пятерых боевиков ИГ при пересечении границы

gazeta-ru 12:25:00 CEST

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