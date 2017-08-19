Госдеп США одобрил возможную поставку Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования на сумму 1,25 миллиарда долларов. Об этом информирует Речь идет о мобильной ракетно-артиллерийской системе HIMARS. Она является облегченной версией реактивной системы залпового огня на колесном шасси. rg 2:04:00 CEST