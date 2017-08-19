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19 Август 2017 г.

Госдеп одобрил поставку Румынии ракетных систем на 1,25 млрд долларов

Госдеп США одобрил возможную поставку Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования на сумму 1,25 миллиарда долларов. Об этом информирует Речь идет о мобильной ракетно-артиллерийской системе HIMARS. Она является облегченной версией реактивной системы залпового огня на колесном шасси.

rg 2:04:00 CEST

США могут поставить Румынии ракетно-артиллерийские системы на $1,25 млрд

kommersant 2:59:00 CEST

Пентагон поставит Румынии ракетные системы на сумму более миллиарда долларов

vesti 4:34:00 CEST

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